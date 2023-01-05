EVİN KÖPEĞİNİN BAŞINI KESİP GÖTÜRDÜLER - Son Dakika
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EVİN KÖPEĞİNİN BAŞINI KESİP GÖTÜRDÜLER

05.01.2023 11:25

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi'nde yaşayan Şehmus Dağ'ın (47) evinin tel örgülerle çevrili bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kulübeye bağlı olan köpeğinin başını kesti.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi'nde yaşayan Şehmus Dağ'ın (47) evinin tel örgülerle çevrili bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kulübeye bağlı olan köpeğinin başını kesti. Sabah, bahçeye çıkan Dağ, köpeğin öldürüldüğünü, kesik başın ise kayıp olduğunu gördü. Dağ'ın evine gelen jandarma ekipleri, bahçede yaptıkları incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Aralık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede müstakil bir evde yaşayan Şehmus Dağ'ın tel örgülerle çevrili bahçesine giren kimliği belirsiz şüpheli ya da şüpheliler kulübeye bağlı olan köpeğinin başını kesti. Sabah, köpeğine yemek vermek için dışarı çıkan Dağ, köpeğinin öldürüldüğünü ve kesik başının ise kayıp olduğunu gördü. Yaşadığı şokun ardından Dağ, jandarmaya ihbarda bulundu. Eve gelen jandarma ekipleri yaptıklarının incelemenin ardından şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehmus Dağ, köpeğinin başı kesik halinin görüntüsünü çekerek, 'Bir insan bunu yapamaz, bu kesinlikle mümkün değil' dedi.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Aralık, Güncel, Son Dakika

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