Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli - Son Dakika
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Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli

09.06.2022 17:09

Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eliMERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi sahip çıktı.

Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli

MERSİN Mersin'in Silifke ilçesinde karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan ve burada 11 yavru doğuran sokak köpeğine evin sahibi sahip çıktı.

Keben Mahallesi Silifke- Konya karayolu kenarında bir evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği burada 11 yavru doğurdu. Durumu fark eden ev sahibi Songül Sarıkaya, köpeğe ve yavrularına sahip çıkıp, birileri tarafından sahipleninceye kadar bakma kararı aldı. Merdiven boşluğundaki yavru köpeklerin sesini duyarak fark ettiğini belirten Sarıkaya, "Eşim kasaplıkla uğraşıyor. Yavrulayan sokak köpeği de ara sıra kasap dükkanımızın yanına gelirdi, bizde parça et ve kemik vererek beslerdik. Ama evimizin yanında hiç görmemiştim. Bir sabah merdiven boşluğunda yavru köpeklerin sesini duydum. Baktığımda sokak köpeği 11 yavru doğurmuş. Ben de çocuklarımla birlikte köpeği ve yavruları sahiplenip yemek vermeye başladık. Yavru köpekler büyüyünceye kadar yada birileri gelip sahipleninceye kadar da bakmaya devam edeceğim. Her canlı bakıma muhtaçtır, bunları bana Allah gönderdi. Onlar benim tanrı misafirim" dedi.

Anne Köpeği ve yavrularını sağlık taramasından geçiren Veteriner Hakim Lokman Eren, anne köpeğin ve yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu, bakımlarının yapıldığı taktirde sağlıklı birer köpek olabileceklerini söyledi.

Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli
Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli
Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli
Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli

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Kaynak: İHA

Mersin, Keben, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evin merdiven boşluğuna sığınan sokak köpeği ve 11 yavrusuna ev sahibinden şefkat eli - Son Dakika

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