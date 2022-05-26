Evin mutfağından çıkan dumanlar paniğe sebep oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evin mutfağından çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesinde bulunan Yasemin Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 2. katında bulunan dairenin mutfağına küçük çaplı yangın meydana geldi. Mutfaktan çıkan dumanların fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tedbir amaçlı gelen sağlık ekipleri ise kimsenin sağlık durumuyla ilgili bir sorun olmadığı netleşince olay yerinden ayrıldı. Dumanlardan dolayı panik yaşayan sokak sakinleri meraklı gözlerle olayı izledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.