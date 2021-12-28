Evin odasını seraya çevirip kenevir yetiştirmişler - Son Dakika

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Evin odasını seraya çevirip kenevir yetiştirmişler

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada çok sayıda kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ilçe merkezinde E.M.K. ve S.B.'nin evinde kenevir yetiştirdikleri ihbarını değerlendiren ekipler evde arama yaptı. Yapılan aramada evin bir bölümünde oluşturulan sera içerisinde; 39 kök kenevir bitkisi, 948,97 gr. kubar esrar, 6 adet sentetik hap, 6 adet LED yapay güneş ışığı üretme paneli, 2 adet halojen lamba paneli, 1 adet hassas terazi, 2 adet buhar makinası, 2 adet oksijen tüpü, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 2 adet güç kaynağı ve 1 adet havalandırma fanı ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan E.M.K. tutuklanarak ceza evine gönderildi.