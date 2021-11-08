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EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika

EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

08.11.2021 13:48

BURSA'da, bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BURSA'da, bir evin önüne asılı kadın iç çamaşırını çalan şüpheli güvenlik kamerası tarafından görüntülendi..

Yıldırım ilçesinin Arabayatağı Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında oturan aile, kurutmak için pencerelerinin önüne çamaşır astı. Sokaktan geçerken asılı çamaşırlara bir süre çevreyi kontrol ederek yaklaşan şüpheli, bunların arasında bulunan kadın iç çamaşırlarını alarak uzaklaştı. Hırsızlığı çamaşırlarını toplamaya gelen T.Y. fark etti. Topladıkları arasında çamaşırlarını bulamayan genç kız, güvenlik kameralarından çalındığını gördü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan T.Y, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Kameral görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi arama çalışmalarını başlattı.

EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA
EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVİN ÖNÜNDE ASILI KADIN ÇAMAŞIRLARINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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