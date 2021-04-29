EVİN ÖNÜNDE BAĞLI DURAN KÖPEĞİ TABANCAYLA YARALAYIP, KAÇTILAR - Son Dakika

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Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz 2 şüpheli, Yusuf ve Teslime Sarı çiftinin evinin önünde bağlı duran köpeğe önce bıçakla saldırmak istedi, ardından da tabancayla ateş ederek yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, karnını sıyıran mermi nedeniyle yaralanan hayvan tedaviye alındı. Sarı çiftinin şikayetçi olduğu saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde oturan Yusuf ve Teslime Sarı çifti, dün saat 21.00 sıralarında evde bulunan güvenlik kamerası görüntüsüne bakarken, yoldan geçen bir aracın evin önünde durduğunu fark etti. Araçtan inen 2 kişinin ellerinde bıçakla evin önünde bağlı duran Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a doğru yaklaştığını gören Teslime Sarı, hemen dışarı çıkıp köpeğin yanına gitti. Teslime Sarı'nın ne yaptıklarını sorduğu ve tepki gösterdiği 2 kişi küfür ederek hızla olay yerinden kaçtı. Teslime Sarı da olayın ardından evine çıktı.

Yaklaşık 15 dakika sonra evin önünden 3 el silah sesi geldiğini duyan çift, dışarı çıktıklarında köpeğin yerde kan içinde yattığını gördü. Karnından yaralanan köpek ihbar üzerine gelen Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Evdeki kamera görüntülerini izleyen çift daha önce ellerinde bıçakla gelen saldırganların bu kez tabancayla ateş açıp kaçtığını gördü. Durumu polise bildiren Yusuf ve Teslime Sarı çifti olayla ilgili şikayette bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'NEDEN YAPTIKLARINI BİLMİYORUM'

Yusuf Sarı, Önce kimliği belirsiz kişiler evin önüne gelip bıçakla köpeğe saldırıyor. Benim hanım görüp müdahale ediyor. Hanıma hakaret edip kaçıyorlar. Daha sonra tekrar geliyorlar. 3-4 el silah sesi duyduk, köpeğe ateş ediyorlar. Koşarak hemen yanına geldik. Köpek kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen güvenlik güçlerine haber verdik. Yapanları tanımıyorum. Neden yaptıklarını bilmiyorum. Akşam saat 21.00'e doğru bir geliyorlar, daha sonra 21.15 sıralarında tekrar geliyorlar. Konuyla ilgili emniyette şikayetçi olduk. Bunu yapanlardan şikayetçiyiz dedi.

'SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ'

Köpeğin tedavisini yapan veteriner Faruk Oğan, Köpeğimize ateşli silah ile yaralama olayı olmuş. Köpeğin alt orta kısmında kurşun sıyırıp, yaralayarak geçmiş. Önemli bir yarası yok. Ama iyileşecek. Sağlık durumu gayet iyi. Gelir gelmez müdahale ettik. 2-3 gün süreyle müşahede altında tutacağız. Çok korkmuş, ürkmüş. İnsanlara güveni sarsılmış. Şu anda gayet iyi çok sevecen bir köpek. Şansı varmış kurşun tehlikeli bölgeye gelmemiş. Sıyırıp geçmiş. Bunlar canlı ama bunu yapan insanlar kötü dedi.