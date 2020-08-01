Evin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor (2) - Son Dakika

300 KİŞİ MİRAÇ'I ARIYOR

Evin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'in bulunması için dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma, AFAD, UMKE, güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin de katılımıyla 300 kişi tarafından Kelekçi Mahallesi'nde, nehir kenarında ve kırsal alanda sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar Miraç'a ait bir ize rastlanılmadı.