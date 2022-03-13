Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı - Son Dakika
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Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı

13.03.2022 13:24
Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı.

Olay, Emirefedi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde kaldırımda park halinde bulunan A.K.'ye ait 55 JR 450 plakalı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktığında motosikletini yerinde göremeyen A.K. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri motosikleti çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı

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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı - Son Dakika
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