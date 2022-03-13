Evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde evin önünde park halinde bulunan motosiklet çalındı.

Olay, Emirefedi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde kaldırımda park halinde bulunan A.K.'ye ait 55 JR 450 plakalı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktığında motosikletini yerinde göremeyen A.K. durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri motosikleti çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN