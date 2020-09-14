Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti - Son Dakika

Evin önünde yapılan düğünün görüntüleri tepki çekti
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yasak olmasına rağmen sokak ortasında düzenlenen düğünün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yasak olmasına rağmen sokak ortasında düzenlenen düğünün görüntüleri sosyal medyada tepki topladı. Polis, görüntülerden tespit ettiği düğün sahibine 3 bin 190 TL para cezası kesti.Ereğli Korubaşı Mahallesi'nde önceki gün yasak olmasına rağmen yapılan düğün kamera görüntülerine yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde evin önünde yapılan düğünde oyun havasıyla oynayan vatandaşlar dikkat çekiyor. Tepki çeken görüntülerin ardından polis ekipleri, düğün sahibini tespit ederek 3 bin 190 TL para cezası uyguladı. Ayrıca kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Son Dakika DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı Çapa Tıp Fakültesi verilerini paylaşan Prof. Dr. Tufan Tükek'den İstanbul için dikkat çeken uyarı: Salgın yeniden başladı Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Bahçeli, televizyonda korona yorumu yapan doktorlara sert çıktı: Şu yarım aydınlara bakınız CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu