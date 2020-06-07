Evin önündeki tartışmada silahla yaralayıp, kaçtılar - Son Dakika

İZMİT'te yaşayan Ünal T., evinin önünde tartıştığı Enes A. ve Doğan A. tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Enes A. ve Doğan A silahlı saldırının ardından kaçtı. 2 saldırgan, jandarma tarafından yakalandı.

Olay, önceki gün Yassıbağ Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal T.'nin yaşadığı evin önüne otomobille gelen iki kişi, eve doğru tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyması üzerine balkona çıkan Ünal T., ateş eden kişilerin, daha önceden para konusunda anlaşmazlık yaşadığı Enes A. ve Doğan A. olduğunu gördü. Evin bahçesine inerek Enes A. ve Doğan A. ile konuşan Ünal T., daha sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ünal T., Enes A.'yı göğsünden iterek yere devirdi. Yerden kalkan Enes A. ile Doğan A., tabanca ile Ünal T.'ye ateş etmeye başladı. Bu sırada evde bulunan bir kişi de müdahale etmek için dışarıya çıktı. Yaşanan olayda Ünal T., karnından ve bacağından yaralandı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA