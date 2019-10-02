Evin penceresine atılan eyp, korkuya neden oldu

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı (EYP) büyük bir gürültü ile patladı. Vatandaşların deprem olduğunu zannederek kendilerini dışarıya attığı olay, paniğe neden oldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler iki katlı bir evin alt kat penceresine attığı EYP, büyük bir gürültü ile patladı. Hem ev sakinleri hem de aynı sokakta oturan komşuları, deprem olduğunu zannedip, telaşla dışarıya çıktı. Dışarıya çıktığında deprem olmadığını, evin penceresine patlayıcının infilak ettiğini fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Çevrede uzun namlulu silahlarla alınan güvenlik önleminin ardından evin içinde ve dışında inceleme yapıldı. EYP'ye ait olduğu değerlendirilen parçalar, olay yerindeki çalışmanın ardından detaylı incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, evin penceresine EYP'yi atan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.