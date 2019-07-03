Evin Sanat Galerisi, bu yaz Bodrum'da iki farklı mekanda!

Evin Sanat Galerisi, 1996 yılında kurulduğu günden bugüne sanatı merkezin dışına taşımak için türlü sergi ve faaliyetler düzenlemiştir. 1998 yılında Bilkent Senfoni Orkestrası işbirliğiyle Nuri İyem eserlerini Türkiye'nin Güney Doğu illerinde sanatseverler ile buluşturmuş; TÜYAP Kitap Fuarı işbirliği ile Ankara, Bursa, İzmir ve Kıbrıs'da sergiler gerçekleştirmiş; Casa dell'Arte işbirliği ile 2007 ve 2016 yıllarında Bodrum Torba'da, yine aynı yıl Nilüfer Belediyesi işbirliği ile Nazım Hikmet Kültürevi'nde temsil ettiği sanatçılarını Bursalı sanatseverler ile buluşturmuştu.

Evin Sanat Galerisi 2019 yazında ise; 6 Temmuz'dan itibaren, Bodrum'da son günlerde kültür-sanat severlerin bir araya geldiği, konser, dinleti, konuşma ve kütüphane etkinlikleriyle öne çıkan Zai Bodrum'da Temür Köran'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleşen 'Terk' isimli sergisinden bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak. 27 Temmuz'a kadar devam edecek eden olan serginin açılışı ise 6 Temmuz saat 19:00'da gerçekleşecek.

Ayrıca, 13 Temmuz 2019 tarihinde Büyükküşoğlu Ailesi'nin mekan desteği ile açılacak olan Evin Sanat Galerisi Yalıkavak ise, sanatseverleri yaz boyunca farklı kuşak sanatçıların eserleri ile buluşturacak. Sanatseverler sezon boyunca Evin Sanat Galerisi Yalıkavak'ta Nuri İyem, Nasip İyem, Neş'e Erdok, Komet, Rahmi Aksungur, Cansen Ercan, Temür Köran, Hakan Gürsoytrak, Ahmet Elhan, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, Zulal, Şahin Domin, Hakan Cingöz, Emin Turan, Setenay Alpsoy, Faruk Geyran ve Yağmur Çalış'ıneserlerini izleyecekler.