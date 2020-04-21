Evin soba bacasında uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Çankırı'da bir evin soba bacasına gizlenmiş sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çankırı- Kastamonu kara yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 203 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin uyuşturucuyu merkeze bağlı bir köyde ikamet eden M.K'den aldıklarını belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Çakıl" ile eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, soba bacasına gizlenmiş 1141 sentetik uyuşturucu hap daha bulundu.

M.K. de gözaltına alındı.