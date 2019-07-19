Son Dakika Haberleri: Evin sulara gömülme anı görüntülendi
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Evin sulara gömülme anı görüntülendi

59 dakika önce

Düzce'de yağan şiddetli yağışlar sonrasında 3 ilçe ve 24 köyü etkileyen selde yüzlerce ev ve iş yeri de hasar gördü.

Düzce'de yağan şiddetli yağışlar sonrasında 3 ilçe ve 24 köyü etkileyen selde yüzlerce ev ve iş yeri de hasar gördü. Şiddetli yağmurlar nedeniyle yükselen Melen Çayı'nın, 6 kişinin kaybolduğu Esmahanım köyünde bir evi sürükleme anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarına takıldı. 17 Temmuz'da Düzce'nin Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrasında 24 köyü sular altında bırakan, ulaşımın kesilmesine neden olan sel felaketinin neden olduğu hasarlar giderilmeye çalışılıyor. Suların çekilmesiyle birlikte sel anında yaşananlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Selin en çok tahrip ettiği köylerin başında gelen ve 6 kişinin kaybolduğu Akçakoca'nın Esmahanım köyünde bir evin sel sularına kapılma anı ise vatandaşların cep telefonu tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir vatandaş yağışlar nedeniyle yükselen Melen Çayını görüntülerken, bir anda çayın kenarında bulunan bir ev çay sularına kapılarak yıkılıyor.
(Selçuk Akyol/İHA)
Evin sulara gömülme anı görüntülendi
Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
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