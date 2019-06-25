Son Dakika Haberleri: Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı
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Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı

26 dakika önce

Mersin'de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı.

Evin tavanı çöktü, anne ve oğlu yaralandı, System.String[]
Mersin'de tek katlı bir evin tavanının çökmesi sonucunda anne ve oğlu yaralandı. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Hal Mahallesi 6030 Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Öğle saatlerinde aniden evin salonunun tavanı çöktü. Olay sırasında salonunda bulunan 65 yaşındaki Zeynep Gökçe ile oğlu Reşit Gökçe (35) çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de incelemelerde bulundu. Tavanın orta bölümünün tamamı yere çökerken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı. Yaralı Reşit Gökçe'nin annesini ziyaret için oraya geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Akdeniz, Gökçe, Mersin, Anne, 3. Sayfa
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