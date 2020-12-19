Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar - Son Dakika

Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar

19.12.2020 23:07

Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar 9 kişilik ailede ekmek getiren tek kişi olan Umut ayağa kalkmak istiyor Karabük'ün Umut'u yeniden ayaklanıp sokaklara dönmek istiyor Karabük'te geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme kabiliyetini kaybeden 21 yaşındaki Umut Güloğlu,...

Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar

9 kişilik ailede ekmek getiren tek kişi olan Umut ayağa kalkmak istiyor

Karabük'ün Umut'u yeniden ayaklanıp sokaklara dönmek istiyor

KARABÜK - Karabük'te geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme kabiliyetini kaybeden 21 yaşındaki Umut Güloğlu, yeniden sağlığına kavuşup evine ekmek götürmek istiyor.

Namık Kemal Mahallesi Dağ Sokak'ta yaşayan Medine-Mehmet Güloğlu çiftinin 10 çocuğundan biri olan Umut, iki ay önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybetti. Karabük'te büyük kesim tarafından tanınan ve kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde çeşitli enstrümanlarla müzik çalarak evine ekmek götüren Umut, tedavi için gittiği hastanede bacağında tümör olduğunu öğrendi. Altı kardeşi ile birlikte derme çatma bir evde yaşayan genç, yeniden sağlığına kavuşup evine ekmek götürmek istiyor. Ayrıca Kardemir Karabükspor maçlarındaki hareketleri ile taraftarın neşesi olan Umut, kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

"Ameliyat olursa felç olabilir"

Yaklaşık iki ay önce birden şiddetli ağrı ile ayaklarının kitlenerek hastaneye gittiklerini ve bacaklarındaki tümör sebebi ile sonrasında hiç yürüyemediğini belirten Umut'un annesi Medine Güloğlu, "Bacağı kitlendi. Hastaneye götürdük. İğne yaptılar. Bir süre sonra ayağa kalkamaz oldu. Fıtık ve tümör var dediler. Ankara'ya gittik. Orada 10 gün durduk. Ankara'da büyük oğlum ile konuştu doktor. Eğer Umut ameliyat olursa felç olabilir, iyileşmez dediler" dedi.

Anne Güloğlu, eşinin gırtlak kanseri olduğu için çalışamadığını, eve ekmek götüren kişinin sadece Umut olduğunu söyledi.

Bin 700 TL yardım aldıklarını onun da market masraflarına zor yettiğini ifade eden Güloğlu, "Ne yapacağımızı sapıttık. Çocuk iyileşsin başka bir şey istemiyorum. Büyüklerime sesleniyorum, çocuğumu iyileştirsinler. Çocuğumun yürümesini istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Çocuğum ayağa kalksın yeter" diye konuştu.

Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar
Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar
Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar
Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar

Namık Kemal Mahallesi, Karabük, Medine, Tümör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı 10'a yükseldi Alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, yarı çıplak halde yüksek gerilim hattına çıktı Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Erol Bulut Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı         
22:53
Koronavirüs salgınının zirve yaptığı günlerde büyük skandal! Bundesliga oyuncusu rakibinin yüzüne tükürdü Koronavirüs salgınının zirve yaptığı günlerde büyük skandal! Bundesliga oyuncusu rakibinin yüzüne tükürdü         
21:58
Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin         
21:42
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosundaki bazı terimlerin anlamlarını açıkladı         
21:20
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu         
21:02
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, saçlarını kazıttı         
19:20
Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış Gaziantep faciası göz göre göre gelmiş! Bakanlık tüm hastaneleri 5 gün önce uyarmış         
18:51
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 23:17:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Evin tek umuduydu şimdi uzanacak yardım eli bekliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei