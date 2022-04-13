Evin terası alev topuna döndü - Son Dakika
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Evin terası alev topuna döndü

13.04.2022 14:17
Evin terası alev topuna döndü

Hatay'da bir evin terasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Hatay'da bir evin terasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde iki katlı bir evin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alevler çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

Evin terası alev topuna döndü

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Hatay'da sazlık alanda yangın Hatay'da sazlık alanda yangın Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin terası alev topuna döndü - Son Dakika


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