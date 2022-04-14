Evin terası alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Evin terası alev topuna döndü

14.04.2022 00:59
Evin terası alev topuna döndü

Hatay'da bir evin terasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Hatay'da bir evin terasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde iki katlı bir evin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alevler çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

YORUMLAR
500
Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Kulakları ezanda, gözleri yangın ihbar ışığında Kulakları ezanda, gözleri yangın ihbar ışığında

Yangın, Arsuz, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evin terası alev topuna döndü - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Evin terası alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement