EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

KÜTAHYA'da iki katlı bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Lojman sokak üzerinde Ayten Elibol'a ait İki katlı binanın teras katında gece yarısı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, teras kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.