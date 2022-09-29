EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

29.09.2022 11:35

KÜTAHYA'da iki katlı bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

KÜTAHYA'da iki katlı bir evin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi Lojman sokak üzerinde Ayten Elibol'a ait İki katlı binanın teras katında gece yarısı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın diğer evlere sıçramadan söndürülürken, teras kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EVİN TERASINDA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika
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