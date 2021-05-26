Evin terasından düşen kadın yaralandı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tek katlı evin terasından düşen Emine Kavak (38), yaralandı.

Olay, öğleden sonra Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin terasından çıkan Emine Kavak, dengesini kaybedip yere düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kavak'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Emine Kavak'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.