Evin üzerine düşen kaya parçası hasara yol açtı - Son Dakika
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Evin üzerine düşen kaya parçası hasara yol açtı

6 saat önce

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının düştüğü evde hasar oluştu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçasının düştüğü evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Sille Mahallesi'nde, Mehmet Özek'in (65), tek katlı evinin yanında ekmek yapmak için inşa ettiği odanın üzerine yamaçtan kopan yaklaşık 10 tonluk kaya parçası düştü.

Tavanı parçalayarak eve giren kaya parçası, Özek ailesinin evinde ve bahçesinde hasara neden oldu.

Özek'in o sırada dışarıda bulunan gelini ve iki torunu yara almadan kurtuldu.

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hasar tespit çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Mehmet Özek, gazetecilere yaptığı açıklamada, evindeki hasarın çok olduğunu belirterek, "Kaya parçası yaklaşık 10 ton ağırlığında. Olay sırasında gelinim ve iki torunum kapının önünde yemek yapıyorlardı. Şans eseri saniyelerle kaçmışlar. Yoksa altında kalabilirlerdi. Daha önceden de böyle bir olay yaşandı ama bu kadar büyük bir kaya parçası değildi." diye konuştu.

Evin üzerine düşen kaya parçası hasara yol açtı

Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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