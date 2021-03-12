Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı - Son Dakika

Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir evin garajında bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Paşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evin yanında yapılmış garajda bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında garaj ve panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibinin evinde ise maddi hasar meydan geldi.

Yoğun dumandan etkilenen araç sahibi İmdat S. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.