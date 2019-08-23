Son Dakika Haberleri: Evin zemini çöktü
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Evin zemini çöktü

8 dakika önce

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.

Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:11 Kaynak: AA
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