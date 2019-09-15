Evindar'ın Milli Takıma uzanan örnek yaşam hikayesi

ELAZIĞ - 10 yaşında öksüz kalan ardından güreşe heves salarak Elazığ'ın ilk tek bayan güreşçisi olan Evindar Demirbağ Milli Takıma yükseldi. Dedesi ve babaannesiyle yaşadığı evde onlara yardım edip bir taraftan ise eğitimini ve antrenmanlarını sürdüren Milli Sporcu Demirbağ, hem memleketini hemde Türkiye'yi Dünya'da temsil etmek istiyor.

Geçtiğimiz yıl 38 ilden 380 sporcunun katılımıyla Ankara'da yapılan 12-13 Yaş Güreş Şampiyonası'nda ilk 10'a giren, bu yıl Tekirdağ'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'nda 7. olan Evindar Demirbağ, bu başarısıyla Milli Takım kampına çağrıldı. Milli Takım Kampında eğitim alan Demirbağ, döndüğü Elazığ'da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

2016 yılında annesini kaybeden ve çocuk yaşında dedesi ile babaannesinin yanına yerleşen küçük sporcu okul sonrası antrenmanlarını yapıyor ardından ise dedesi ve babaannesine ev işlerinde ve hayvancılıkta yardım ediyor.

Önümüzdeki yıl Milli Takımla Balkan Şampiyonası'nda mücadele etmeye hazırlanan Evindar, ilerleyen süreçte Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece almak istiyor.

"Elazığ'ın ilk ve tek bayan güreşçisi"

Güreşe üç yıl önce başladığı söyleyen başarılı sporcu, "Elazığ'ın ilk ve tek bayan güreşçisiyim. Geçen sene Ankara'da 10. oldum. Bu sene de Türkiye 7.'si oldum. 3 yıl önce burada arkadaşlarım güreş yapıyordu, ben de çok merak ettim. Geldim buraya yaptıklarını gördüm. Öğretmenime söyledim ve bana 'atletizm mi, güreş mi' diye sordu. Bende güreşi seçtim ve devam ediyorum" dedi.

"Ev işlerine yardım ediyor"

Babaannesi ve dedesiyle kaldığını söyleyen Evindar Demirbağ, "Babaannemin ayağı ağrıyor, biraz yaşlılar. O yüzden ben ev işlerine yardım ediyorum. Bulaşık yıkıyorum, yerleri siliyorum, toz alıyorum. Bazen inek sağıyorum . Güreşe de devam etmek istiyorum. Hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah olurum. Mili takım kampında her şeyi öğrendim. İnşallah seneye Türkiye Şampiyonu olup gitmek istiyorum"ifadelerini kullandı.

"Cansız mankenle antrenman yapıyor"

Evindar'la ilgili bilgi veren antrenörü Muhammet Abacıoğlu ise, "Evindar okulumuzda en güçlü kızlarımızdan birisi. İçinde bir güreş yapma ateşi vardı. Onun talebi üzerine bizde kabul ettik ve kızımızdan istediğimiz performansı alıyoruz. Yavaş yavaş merdivenin basamaklarını çıkıyor. Ankara'da 10. oldu. Tekirdağ'da 7. oldu. Elazığımız'ın ilk ve tek bayan güreşçisi. Milli takım kampına da davet edildi. Bundan sonraki hedefimiz onu 1. basamağa çıkarmak. İnşallah Yasemin Adar ablası gibi şampiyon olur. Cansız mankenimiz var. Evindar kızımız cansız mankenlerle antrenman yapıyor. Bu bir başarı göstergesi. Kızımızı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kızımızı sporla hayata bağladık"

Evindar'ın 3 yıl önce annesini kaybettiğini anımsatan Abacıoğlu, "Biz kızımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sporla hayata bağladık, daha da güçlü olmasını sağladık. Kızımız dedesi ve nenesiyle yaşıyor. Evde ev işlerini yapıyor, sonra antrenmana geliyor. Antrenmandan sonra hem ödevini yapıyor, hem de inekleri sağıyor. Yani tam bir azim hikayesi" diye konuştu.

Dedesi destek veriyor

Torununun 3 sene önce annesini kaybettiğini dile getiren dedesi Hüseyin Demirbağ ise, "Sahipsiz kaldı ve ben yanıma aldım. 4 kardeşi ise babasının yanında. Evindar'ı okula verdim. Daha sonra ise güreşe gönderdik. Hem okulu devam ediyor, hem de güreşe gidip geliyor. Milli takım istedi ve Evindar Ankara'ya gitti. Biz istiyoruz ki Evindar güreşi bırakmasın. Gücümüz yoktur, devletimizinde desteğini bekliyoruz"diyerek düşüncelerini aktardı.