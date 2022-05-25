Evinde 1 kilo skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Evinde 1 kilo skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı

25.05.2022 17:23
Evinde 1 kilo skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı

AYDIN'da, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda 1 kilo 28 gram skunk ile yakalanan M.Ü. tutuklandı.

AYDIN'da, jandarmanın evine düzenlediği operasyonda 1 kilo 28 gram skunk ile yakalanan M.Ü. tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla M.Ü.'nün uyuşturucu bulundurup, ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine 23 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Adres ve eklentilerinde yapılan aramalarda 1 kilo 28 gram uyuşturucu madde skunk, 2 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 168 kilit poşet ele geçirildi. Şüpheli M.Ü. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde 1 kilo skunk ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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