Evinde 130 kuşla yaşıyor

Evinde 130 kuşla yaşıyorKayak antrenörü, evinin bodrumunda hobi olarak 130 muhabbet kuşu besliyorKayak Antrenörü Sedat Doymaz: "Kuşlar Müslüm Gürses dinliyor""Müzik çiftleşen kuşlara iyi geliyor"BİTLİS - Bitlis'te kayak antrenörlüğü yapan Sedat Doymaz, evinin bodrumunda 80 yetişkin ile 50 yavru olmak üzere toplam 130 muhabbet kuşu besliyor.Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde kayak antrenörü olarak çalışan Doymaz'ın çocukluğundan bu yana tutku haline gelen kuş sevgisi görenleri şaşırtıyor. İlk başlarda güvercin besleyen Doymaz, son üç yıldır da bir çiftle başladığı muhabbet kuşu yetiştiriciliğine şu anda 80 çiftle devam ediyor. Önceleri evinde beslediği kuşlardan yavru alan Doymaz, evinin bodrumunu adeta bir hayvanat bahçesine çevirerek, kuşlarıyla burada zaman geçiriyor.Yıllardır kuşlara farklı bir hayranlık ve sevgi duyduğunu belirten Doymaz, çok az boş zamanının olduğunu ve bu zamanı da kuşlarıyla geçirdiğini söyledi. Güvercin sevdasından gelen bir sevdayla büyüdüğünü anlatan Doymaz, "Bu sevda zamanla muhabbet kuşu sevdasına dönüştü. 2016 yılından beri muhabbet kuşu beslemeye başladım. Çocukluğumdan beri bende hayvan sevgisi var. Daha önce güvercin besledim, farklı hayvanlar da besledim. Üç yıldır da muhabbet kuşu besliyorum. Çok seviyorum, onlarla zaman geçirmek beni çok mutlu ediyor. Elimden geldikçe boş zamanlarımda kuşlarımla ilgileniyorum. Fazla boş zamanım olmamasına rağmen fırsat buldukça kuşlarımın yanına geliyorum. Şu an 80 çifte yakın kuşum var, yaklaşık 50 tane de yavru kuşum var. Uğraş isteyen bir iş, ama zevkli olduğu için bende zevkle yapıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum, çünkü hobi olarak güzel bir uğraştır" diye konuştu.İşe bir çift muhabbet kuşunu beslemekle başlayan Doymaz, "Bir arkadaşımın kuş üretim hanesine gittim. Çok hoşuma gitti, benimde yapabileceğimi söyledi. Bende evdeki bir çiftin üzerine iki çift daha ekledim. Sonrada yavruları çift haline getirip çoğalttım. Masraflı bir iş olmasına rağmen hobi olarak yapıyorum, satış yapmıyorum. Ama eşime dostuma hediye ediyorum" şeklinde konuştu.Doymaz, yaşadığı bina sakinlerinin rızası ile evinin bodrumunda kuş beslediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:"Bina sakinleri ile toplantı yaptık. Onlar için hiçbir sakınca olmadığını söylediler. Bende bunun üzerine kuş üretimine devam ediyorum. Kuşlara sürekli müzik dinletiyorum. Kuşlarım Müslüm Gürses de dinliyor. Müzik kuşların çiftleşmesine daha da yardımcı oluyor.