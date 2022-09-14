İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Şehzadeler Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla O.N.D.'nin, ilçeye bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi. Şüphelinin evine dün akşam operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarap ile şarap yapımında kullanılan düzenek, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan O.N.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı - Son Dakika

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