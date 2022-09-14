Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı - Son Dakika
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Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı

14.09.2022 12:36
Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı

MANİSA'da düzenlenen jandarma operasyonunda O.N.D., evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarap ile yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA'da düzenlenen jandarma operasyonunda O.N.D., evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarap ile yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Şehzadeler Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla O.N.D.'nin, ilçeye bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi. Şüphelinin evine dün akşam operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarap ile şarap yapımında kullanılan düzenek, kurusıkı tabanca ve şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan O.N.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde 17 kök Hint keneviri ve 480 litre sahte şarapla yakalandı - Son Dakika
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