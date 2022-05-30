Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı - Son Dakika
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Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı

30.05.2022 16:41
Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 72 sentetik ecza ele geçirildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polisin eve düzenlediği operasyonda, 2 bin 72 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi O.Y. (25) tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu satan, kullanan ve nakleden şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, O.Y.'nin evinde sentetik ecza olduğu belirlendi. Evine önceki gün operasyon düzenlenen O.Y., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 bin 72 sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki işlemleri ardından dün adliyeye sevk edilen O.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında şüpheli G.Ö.'nün (41) yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Hisarcık, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde 2 bin 72 sentetik ecza bulundu, tutuklandı - Son Dakika


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