Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

04.11.2020 22:27
Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 2 kilo 217 gram esrar ve 59 gram bonzai ele geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir evde yapılan aramada 2 kilo 217 gram esrar ve 59 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde adresi belirlenen R.Ö.'nün yaşadığı evde arama yaptı. Yapılan aramada 2 kilo 217 gram esrar, 59 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 135 TL nakit para ele geçirilirken, R.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bonzai, Polis, Esrar, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zonguldak'ta 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatlerde toplu alan kısıtlaması getirildi Tottenham, Heung-Min Son'un sözleşmesini haftalık 2 milyon TL karşılığında uzatacak Bahis siteleri başkanlık için Joe Biden'ın şansını açık ara daha yüksek görmeye başladı DEVA ve Gelecek Partisi 'Millet İttifakı'na katılacak mı? Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren sözler Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü
ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak? ABD'deki başkanlık seçimlerinde herkes bu soruyu soruyor: Oylar eşit çıkarsa kim başkan olacak?         
22:23
Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti Son Dakika: Trump, geride olduğu Wisconsin Eyaleti'nde oyların yeniden sayılmasını talep etti         
21:02
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz Bakan Koca, tanı konmamış koronavirüs taşıyıcılarına karşı uyardı: Kalabalıkta bir araya gelebilirsiniz         
20:35
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya 'Bozkurtlar' tepkisi: Alınan karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğiz         
20:14
Başakşehir'de goller arka arkaya geliyor! Meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu Başakşehir'de goller arka arkaya geliyor! Meşin yuvarlak üçüncü kez ağlarla buluştu         
19:51
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi FETÖ'de çatlak büyüyor! Örgüt üyeleri sosyal medyada birbirine girdi         
14:29
Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı         
14:17
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı Depremde vefat eden ikizler, İclal Aydın'ın kuzeni çıktı! Veda paylaşımı herkesi derinden sarstı         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 22:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde 2 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei