Evinde 20 yerinden bıçaklanan kadının katiline müebbet hapis - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadının evinde 2 aylık bebeğinin yanında 20 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin davada sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da yaşanan olayda Nazmiye Koyuncu evinde ölü bulunmuş, cinayet sonrası emniyet tarafından yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan Ramazan D. suçunu itiraf etmişti. Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, maktule Koyuncu'nun ailesi ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede söz alan Koyuncu'nun babası Recep Er, katilin en ağır cezayı almasını talep etti. Sanık Ramazan D. de avukatının yaptığı savunmaya katıldığını belirterek, pişman olduğunu ifade etti.

Sanığın son savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun katili Ramazan D.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığına ihlal' suçundan 1 yıl 6 ay ve 'hırsızlık' suçundan da 9 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA