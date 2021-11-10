Evinde 284 parça tarihi eserle yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda farklı dönemlere ait 284 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polisleri, ulaşılan bilgi doğrultusunda Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında farklı dönelere ait 4 tabanca, 165 sikke, 3 tüfek, 3 kılıç, 13 ok ucu, 10 yüzük ve 86 çeşitli obje ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi, 'Tarihi eser kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.