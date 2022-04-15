Evinde 4.5 kilo esrar çıktı "içiciyim" dedi - Son Dakika
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Evinde 4.5 kilo esrar çıktı "içiciyim" dedi

15.04.2022 11:07

Adana'da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.5 kilo esrar çıkan bir kişinin 'içici' olduğunu, ucuz bulduğu için çok fazla aldığını söylediği öğrenildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda evinde 4.5 kilo esrar çıkan bir kişinin 'içici' olduğunu, ucuz bulduğu için çok fazla aldığını söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip adrese baskın yaptı. Polis baskında, yatak odasında narkotik detektör köpeğiyle yaptıkları aramada elbise dolabında 4 kilo 500 gram esrar ele geçirdi. Polis, ikametteki Savaş B.'yi (29) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, kullanmak için uyuşturucuyu aldığını içici olduğunu belirtirken, ifadesinde de, "Ucuz olduğu için bu kadar çok esrar aldım" dediği öne sürüldü. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Evinde 4.5 kilo esrar çıktı içiciyim dedi
Evinde 4.5 kilo esrar çıktı içiciyim dedi
Evinde 4.5 kilo esrar çıktı içiciyim dedi

YORUMLAR
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Narkotik, Polis, Adana, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evinde 4.5 kilo esrar çıktı 'içiciyim' dedi - Son Dakika


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