Evinde 4 çeşit uyuşturucu ile yakalandı
1 saat önce
Samsun'da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:05 Kaynak: İHA
'da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs gözaltına alındı.
Olay, İlkadım
ilçesi Selahiye Mahallesi
'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda B.Ö.'nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 418 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 347 gram esrar maddesi, 5,96 gram kokain maddesi ve 4 kapsül sentetik ecza ile çok sayıda uyuşturucu madde paketleme malzemeleri ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan B.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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