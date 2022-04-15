EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI - Son Dakika
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EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

15.04.2022 10:06

ADANA'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Savaş B.?nin (29) evine düzenlenen operasyonda, 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen Savaş B.?nin (29) evine düzenlenen operasyonda, 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan Savaş B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucuyu satmadığını, kullanmak için satın aldığını söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Savaş B.?nin (29) adresine operasyon düzenledi. Baskında Savaş B. gözaltına alındı. Evde narkotik köpek 'Hulk' ile yapılana aramalarda, yatak odasındaki kıyafet dolabında 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU KULLANMAK İÇİN ALMIŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Savaş B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, uyuşturucuyu satmadığını ve kullanmak için satın aldığını söyledi. Savaş B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI
EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI
EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI

YORUMLAR
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Uyuşturucu, Narkotik, Savaş, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVİNDE 4 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLEN TORBACI TUTUKLANDI - Son Dakika
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