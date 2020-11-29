Evinde 4 pitbull bulunan kişiye 38 bin lira ceza - Son Dakika

Evinde 4 pitbull bulunan kişiye 38 bin lira ceza
29.11.2020 11:58
ZONGULDAK'ta evinde bakılması yasak 4 pitbull cinsi köpek bulunduran kişiye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.
ZONGULDAK'ta evinde bakılması yasak 4 pitbull cinsi köpek bulunduran kişiye 38 bin 252 lira ceza uygulandı.
Zonguldak Çınartepe Mahallesi'nde bir kişinin evinde pitpull ırkı köpek bulundurduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, polis ile birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri verilen adrese gitti. H.Ö.'ye ait evde yapılan aramada 4 adet pitpull köpek tespit edildi. Tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan 4 pitpull, Çaycuma Hayvan Barınağı'na götürüldü. H.Ö.'ye ise toplam 38 bin 252 lira para cezası kesildi.
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