Son Dakika Haberleri: Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı

42 dakika önce

ADANA'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı, System.String[]

ADANA'da polis ekiplerinin, Hakem Z.'ye (48) ait eve yaptığı baskında 49 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Adliye'ye sevk edilen Hakem Z., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra eve baskın yapan polis ekipleri, 49 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli Hakem Z. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakem Z., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da İranlı sahte polisler turistleri soydu
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Dumansız Araç projesinin ilk gününde en çok cezayı Kocaeli ödedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:01:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde 49 kilo esrar ele geçirildi, tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]