Evinde 58 Kediye Bakan Nuriye Teyzeye, Vali Kaldırım'dan Destek

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 58 kediye ev sahipliği yapan 61 yaşındaki Nuriye Yücesoy'u ziyaret ederek, destek verdi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 yıldır kedilere bakan evli ve 3 çocuk annesi Nuriye Yücesoy, 58 kediye evinde bakıyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım'da evinde 58 kediye bakan 61 yaşındaki Nuriye Yücesoy'u ziyaret etti. Ziyaretinde aileyle bol bol sohbet edip, kedilerle yakından ilgilenen Vali Kaldırım, kediler için mama yardımında bulunarak, her konuda yanlarında olduklarını söyledi.



Harput'ta yaşayan Nuriye Yücesoy'un Türkiye'ye örnek olacak bir davranış sergilediğini belirten Vali Kaldırım, "Bizde bundan sonra elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Burada kedilere bakıyorlar. Sayı bazen 80 ve 100'leri geçiyor. Kıymetli ve hayırlı bir iş kendisini tebrik ediyorum. Sevabı bol olan bir iş. Tabi özellikle kış şartlarında özellikle bu sene malum kış çetin geçiyor. Çeşmeler dondu bu tür hayvanların evcil ve yabani hayvan olsun yiyecek ve su bulmaları zor. Çok güzel bir örnek. Bizim dinimiz, medeniyetimiz ve geçmişimiz bize tüm canlılara bakmayı emrediyor. Bizim geleneğimizde de böyle bir anlayış var zaten. İnsanımız da sadece yavrularına insana karşı bir merhamet ve şefkat yok bütün canlılara karşı var. Bu en güzel örneklerinden birisi ben Nuriye teyzemiz, tebrik ediyorum" dedi.



"Bunu bir vatandaşın yapması çok anlamlı"



Nuriye Teyzeyi hem tebrik etmek hem de kendilerine katkıda bulunmak için ziyaret ettiklerine değinen Vali Kaldırım, "Bu kış gününde bu canlılara bakıyor. Zahmetli ve zor bir iş veteriner kontrollerini de yaptırıyor sağlık yönünden gerekli kontrollerini her türlü işlemlerini yaptırıyor. Kedilerle birlikte burada beraber yaşıyor. Çok bakımlılar bizde bugün kendisini hem tebrik etmek için hem de kendisine bir nebze katkıda bulunmak için geldik. Devletimiz de elinden geldiğince gerek yaban hayvanlarına gerekse böyle sokakta kalmış aç canlılara elinden geleni yapıyor. Ama bunu bir vatandaşın yapması gerçekten çok anlamlı herkese örnek olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



5 yıldır kedilere evinde baktığını dile getiren Nuriye Yücesoy ise, "Benden gelip, istemediler. Ben de sahiplendirmek istemedim. İki tane sahiplendirdim, geri getirdiler. Bize dediler ki masrafı çok, bunun masrafını üstlenemiyoruz. Sonrasında 2 tane daha sahiplendirdik, bu sefer de dediler ki bunlar çok yaramaz yine geri getirdiler. Ben sahiplenen kişilere, eğer olmazsa veya bakamıyorsanız bana geri getirin sokağa atmayasınız diyorum. Bende zaten vermek istemiyorum. Hiç kimseye de teslim etmek istemiyorum. Merhametli kişiler olsa veririm. Bunca insan var, her biri evinde 2 veya 1 tane kediye baksa veya kapısının önünde artan yemekleri ve bir kap su verseler yeterlidir. Hayvanlarında kendilerinden zorla istedikleri bir şey yok" diye konuştu.



Her kedinin ayrı bir ismi olduğunu da aktaran Yücesoy, Vali Kaldırım'ın ziyareti ve desteğinin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi, - ELAZIĞ

