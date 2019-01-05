Evinde 670 Litre 'Sahte İçki' Ele Geçirilen Kişi, Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
YALOVA'da evinde sahte içki üretip, piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T.'nin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi.
YALOVA'da evinde sahte içki üretip, piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T.'nin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınova
İlçesi Subaşı
Beldesi'ndeki evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen İ.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çeşitli türlerde 670 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, damıtma düzeneği, bira üretme makinesi, alkol ölçmede kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi. Evdeki düzeneklere el konulurken, gözaltına alınan İ.T. ise jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - Yalova
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:01 Kaynak: DHA
Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı
Sigarada Vergi Oranı Artırıldı
Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı