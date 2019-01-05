Son Dakika Haberleri: Evinde 670 Litre 'Sahte İçki' Ele Geçirilen Kişi, Adliyeye Sevk Edildi

Evinde 670 Litre 'Sahte İçki' Ele Geçirilen Kişi, Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

YALOVA'da evinde sahte içki üretip, piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T.'nin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi.

Evinde 670 Litre 'Sahte İçki' Ele Geçirilen Kişi, Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
YALOVA'da evinde sahte içki üretip, piyasaya sürdüğü tespit edilen İ.T.'nin evinde 670 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınova İlçesi Subaşı Beldesi'ndeki evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen İ.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çeşitli türlerde 670 litre sahte içki, 1 litre etil alkol, damıtma düzeneği, bira üretme makinesi, alkol ölçmede kullanılan derece ve 12 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirildi.  Evdeki düzeneklere el konulurken, gözaltına alınan İ.T. ise jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. - Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

Altınova, Jandarma, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı Sigarada Vergi Oranı Artırıldı

Paralı Poşet Uygulaması En Çok Onların İşine Yaradı! 24 Saat Mesai Yapıyorlar Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 02:14:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde 670 Litre 'Sahte İçki' Ele Geçirilen Kişi, Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]