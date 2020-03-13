Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen zanlı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da evinde 7 kilogram esrar ele geçirilen zanlı, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen İ.K.'yi takibe aldı.

Zanlının Zafertepeçalköy'deki evine operasyon düzenleyen ekipler, 7 kilogram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 2 hassas terazi ile kuru sıkı tabanca buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:39:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evinde 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]