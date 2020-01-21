Evinde 720 uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evinde 720 uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı - Son Dakika

Evinde 720 uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen polis tarafından 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Evinde 720 uyuşturucu hap ele geçen şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen polis tarafından 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu İ.Ö.'nün irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Narkotik polisi, İ.Ö.'nün ikametinde yaptıkları aramada 720 adet ekstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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