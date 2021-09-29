Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

m.yener arıkan:

ifadesinde şahıs beni kullanmak istedi bende bıçakladım öldürme niyetim yoktu diyecek, aksini ispat edecek kimsede olmadığı için küçük bir ceza alıp sonrada cezaevinde aldığı eğitimle!!! daha büyük bir cesaretle işleyişe devam edecek insanlarda ondan korkacak, varmı başka düşüncesi olan