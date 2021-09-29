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Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü

29.09.2021 13:06
Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Manisa'da 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Yahşi, evinde birlikte alkol aldığı 18 yaşındaki İlhan Can D. tarafından 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan İlhan Can D. saklandığı ormanda ekipler tarafından yakaladı.

Saat 00.30 sıralarında Akhisar ilçesi kırsal Büknüş Mahallesi'nde evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Yahşi ile evinde birlikte alkol aldığı İlhan Can D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

7 YERİNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine İlhan Can D., mutfaktan aldığı bıçakla Yahşi'yi 7 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. Yaralı Yahşi, komşuları tarafından evinde kanlar içinde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 7 yerinden bıçaklanan Hasan Hüseyin Yahşi'nin öldüğünü belirledi.

ORMANDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olay sonrası kaçan şüpheli İlhan Can D. için Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Jandarma, İlhan Can D.'yi, Büknüş Mahallesi yakınlarındaki ormanda saklanırken yakalayıp, gözaltına aldı. İlhan Can D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü

İlhan Can, Jandarma, Akhisar, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • m.yener arıkan: ifadesinde şahıs beni kullanmak istedi bende bıçakladım öldürme niyetim yoktu diyecek, aksini ispat edecek kimsede olmadığı için küçük bir ceza alıp sonrada cezaevinde aldığı eğitimle!!! daha büyük bir cesaretle işleyişe devam edecek insanlarda ondan korkacak, varmı başka düşüncesi olan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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