Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü - Son Dakika
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Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü

23.03.2022 12:39
Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü

GAZİANTEP'te arkadaşları ile evinde vakit geçiren Rıdvan Bozkurt (31), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

GAZİANTEP'te arkadaşları ile evinde vakit geçiren Rıdvan Bozkurt (31), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan Bozkurt evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Daha sonra çıkan kavgada Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü
Evinde arkadaşlarıyla çıkan kavgada öldürüldü
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Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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