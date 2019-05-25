Son Dakika Haberleri: Evinde av tüfeğiyle intihar etti

Evinde av tüfeğiyle intihar etti

46 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli belediye işçisi Ali D. (60) av tüfeğiyle kendini vurarak, yaşamına son verdi.

Evinde av tüfeğiyle intihar etti, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli belediye işçisi Ali D. (60) av tüfeğiyle kendini vurarak, yaşamına son verdi.
Uzun yıllar Bekbele Belediyesi'nde çalışan ve emekli olan 4 çocuk babası Ali D., öğle saatlerinde evde yalnız olduğu sırada av tüfeği ile kendisini vurdu. Silah sesini duyarak eve gelen komşuları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali D.'nin bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.


- İskenderunhatay
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:33 Kaynak: DHA
Bekbele, İskenderun, Güncel
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