Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı üzerindeki evinde başından ve sırtından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunan Yıldırım Karabulut'un (46) katil zanlısı olduğu iddia edilen A.D. (30) ve onunla bağlantılı 7 kişi, polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Adreste yapılan aramada 13 adet dolu kartuş, 1 adet 7.65 tabanca ve 1 adet av tüfeği, olayda kullanılan tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, Tarsus Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si savcılıkça serbest bırakılırken, A.D. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evinde başından ve sırtından vurularak öldüren adamın katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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