Son Dakika Haberleri: Evinde başından vurulan kadın öldü
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Evinde başından vurulan kadın öldü

1 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Evinde başından vurulan kadın öldü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta Tuğçe Baran'nın yaşadığı daireden silah sesi duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri eve geldi.

Eve giren polis ekipleri, Baran'ı başından vurularak ağır yaralanmış halde yerde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Baran'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Görgü tanıklarının, bir kişinin evden hızla kaçtığını söylemesi üzerine, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Polis, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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