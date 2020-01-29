Evinde başından vurulan polis memuru Bursa'da defnedilecek - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan 25 yaşındaki Bursalı çevik kuvvet polisi Harun Bozdağ, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Bozdağ bugün memleketi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde törenle toprağa verilecek.



Olay, gece yarısı Harun Bozdağ'ın İstanbul Üsküdar'daki evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet polisi olarak görev yapan Harun Bozdağ, bir başka polis memuru arkadaşı ile birlikte kaldığı evde başından vurulmuş bir halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği genç polis memurunun ölüm nedeni araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı polis memuru Harun Bozdağ'ın ölüm nedenini araştırırken, genç adamın ölüm haberi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki ailesini yasa boğdu. Baba Necmi ve anne Asiye Bozdağ oğullarının ölüm haberi ile yıkıldılar. Harun Bozdağ 4 çocuklu ailenin tek erkek çocuğuydu. Bekar olan Harun Bozdağ bugün öğlen vakti Yeniköy Merkez Yeni Cami'de kılınacak olan cenaze namazından sonra törenle toprağa verilecek. - BURSA