Son Dakika Haberleri: Evinde başından vurulmuş bulunan tuğçe, hastanede öldü
Son Dakika Güncel Haber

Evinde başından vurulmuş bulunan tuğçe, hastanede öldü

9 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evinde başından vurulmuş bulunan tuğçe, hastanede öldü, System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 Sokak'ta meydana geldi. Apartman dairesinden silah sesi duyan mahalle sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren polis ekipleri, evde yalnız yaşayan Tuğçe B.'yi başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tuğçe B., ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuğçe B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamadı. Tuğçe B.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekipleri, Tuğçe B.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendirirken, görgü tanıklarının ifadesi üzerine sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. İhbar saatine yakın zamanda Tuğçe B.'nin oturduğu apartmandan koşarak, birinin çıktığının belirlenmesi üzerine polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Polis, İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong polisi, göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı
Ünlü model Mayka Kukucova'nın milyarder sevgilisi Andrew Bush'u kıskançlık nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:09:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde başından vurulmuş bulunan tuğçe, hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]