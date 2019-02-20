Son Dakika Haberleri: Evinde Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Evinde Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

11 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki bir genç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Evinde Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki bir genç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kozyörük Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki H.Ö., evinde hareketsiz vaziyette bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, başından vurulmuş halde bulunan H.Ö.'nün yanıbaşında tabanca olduğunu tespit etti. H.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından H.Ö.'nün cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:43 Kaynak: İHA

Kozyörük, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 İşçinin Öldüğü Maden Faciasıyla İlgili İşletme Sahibinin de Aralarında Olduğu 3 Kişi Tutuklandı Leman Sam'ın Konserinde Sahneye Fırlayan Köpeği Zehirlediler

Müge Anlı, Sır Ölümü Çözmek İçin Harekete Geçti Kendisini Ölümle Tehdit Eden Oğlunu Bacağından Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 20:54:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Evinde Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]