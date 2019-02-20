Evinde Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
42 dakika önce
Evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki bir genç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki bir genç, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kozyörük
Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki H.Ö., evinde hareketsiz vaziyette bulundu. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, H.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme yapan ekipler, başından vurulmuş halde bulunan H.Ö.'nün yanıbaşında tabanca olduğunu tespit etti. H.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemenin ardından H.Ö.'nün cenazesi, Malkara Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:47 Kaynak: İHA
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