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Evinde başından vurulmuş şekilde bulunmuştu, o olayda 1 gözaltı - Son Dakika

Evinde başından vurulmuş şekilde bulunmuştu, o olayda 1 gözaltı

28.01.2022 00:57
Evinde başından vurulmuş şekilde bulunmuştu, o olayda 1 gözaltı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kardeşinin, ağabeyini evinde başından silahla vurulmuş halde bulduğu olay ile alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kardeşinin, ağabeyini evinde başından silahla vurulmuş halde bulduğu olay ile alakalı 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Akyazı'nın Batakköy Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, mesai arkadaşları işe gitmeyen Erdem Özdemir'i aramış ve kendisine ulaşamamıştı. Bunun üzerine durum kendisine haber verilen Özdemir'in kardeşi, ağabeyinin evine gitti. Ağabeyi Erdem Özdemir'i yerde kanlar içerisinde gören kardeşi, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erdem Özdemir'in silahla başından vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise Özdemir'in silahla başının arka kısmından vurulduğunun belirlenmesinin ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmıştı. Cinayet şüphesi üzerinde duran ekiplerce genişletilen çalışmalar neticesinde, olaya karıştığı iddiası ile bir şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. - SAKARYA

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Erdem Özdemir, Sakarya, Akyazı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evinde başından vurulmuş şekilde bulunmuştu, o olayda 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde başından vurulmuş şekilde bulunmuştu, o olayda 1 gözaltı - Son Dakika
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